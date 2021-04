Naraka Bladepoint, la Beta parte col botto: oltre 120.000 giocatori in simultanea su Steam

La fase in Open Beta di Naraka Bladepoint inizia nel migliore dei modi per gli sviluppatori cinesi di 24 Entertainment, grazie agli oltre 120mila giocatori connessi in simultanea su Steam ai server di questo ambizioso battle royale con i ninja.

Nel momento in cui scriviamo, il picco massimo di utenti connessi in contemporanea alle lobby multiplayer della Beta aperta di Naraka Bladepoint che viene riportato da SteamCharts è di 120,814 giocatori, un risultato davvero inatteso se consideriamo che si tratta del titolo di debutto di 24 Entertainment.

Solo il tempo, però, saprà dirci che l'interesse suscitato dall'Open Beta si tradurrà in un successo commerciale analogo a quello, se vogliamo, dei recenti fenomeni di Steam come il sandbox vichingo Valheim. Ad ogni modo, l'attuale fase di beta testing a porte aperte è destinata a concludersi lunedì 26 aprile, dando così tempo e modo agli autori asiatici di organizzarsi per finalizzare lo sviluppo di questo titolo destinato a ritornare su Steam, ma questa volta in "versione 1.0" nel corso di questa estate.

Se volete saperne di più su questo action multiplayer ambientato in una dimensione fantasy ispirata alla mitologia e al folklore cinese, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale sul Battle Royale coi ninja Naraka Bladepoint a firma di Giovanni Panzano.