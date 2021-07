Naraka Bladepoint, confermato l'arrivo su console: ecco il primo video su PS5

A conferma dell'arrivo di Naraka Bladepoint su PS5 citato da PlayStation China, gli sviluppatori di 24 Entertainment annunciano ufficialmente di essere al lavoro sulla trasposizione per console del loro battle royale con i ninja.

A ulteriore riprova del loro impegno per estendere alle console la rosa di piattaforme su cui sarà possibile cimentarsi nelle sfide multiplayer di questo action competitivo ispirato alla mitologia e al folklore dell'Estremo Oriente, i ragazzi di 24 Entertainment hanno mostrato dalle colonne di IGN.com le primissime scene di gameplay di Naraka Bladepoint su PS5.

In questo modo, sia il team di sviluppo che gli editori di NetEase proveranno a ripetere, e se possibile persino a superare, il grande successo dell'Open Beta di Naraka Bladepoint su Steam. Contestualmente all'arrivo su console, non mancheranno degli interventi di ottimizzazione e delle migliorie per l'interfaccia, il sistema di combattimento e la progressione delle attività da completare per potenziare il proprio alter-ego.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio e sull'eventuale arrivo del battle royale fantasy anche su Xbox Series X/S e console last gen, vi rimandiamo al nostro speciale sul gameplay di Naraka Bladepoint.