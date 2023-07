Naraka Bladepoint: nuovi contenuti gratis in arrivo per gli abbonati ad Xbox Game Pass

La rivoluzione di 24 Entertainment e NetEase sta per iniziare. Gli ultimi giorni sono stati fondamentali per l'annuncio dell'arrivo della versione PS5 di Naraka Bladepoint che diventa gratis dappertutto ma, come se non bastasse, stanno per giungere altre novità: saranno rilasciati contenuti gratis in previsione del secondo Anniversary Nakara Fest.

Come ufficializzato dallo stesso account Twitter ufficiale del gioco, "dopo alcune grandi notizie per il secondo anniversario del Naraka fest, i giocatori di Xbox Game Pass passeranno all'edizione Deluxe di Naraka Bladepoint il 13 luglio durante il lancio F2P e riceveranno tutti i contenuti dell'edizione Deluxe, tra cui skin per armi e forzieri".

Come sappiamo dallo stesso team di sviluppo, tutti gli abbonati al Game Pass riceveranno gratuitamente l'upgrade all'edizione Deluxe. Ciò significa che gli utenti avranno presto modo di accedere ai seguenti contenuti senza alcun costo aggiuntivi:

Legendary Skin White Viper della lancia;

Legendary Skin Lacerator delle doppie lame;

Dieci Immortal Treasure;

Trecento Hero Coins.

Dopo il cambio di rotta epocale per Naraka Bladepoint, i giocatori che hanno acquistato il titolo avranno accesso a tanti elementi in-game gratis in base all'edizione posseduta. Il 13 luglio è ormai dietro l'angolo e il celebre Battle Royale è ormai pronto ad essere popolato con grande veemenza dalla community videogiocatrice. Proverete Naraka Bladepoint non appena sarà rilasciato in forma gratuita per tutti? Fatecelo sapere qui sotto con un commento. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Naraka Bladepoint.