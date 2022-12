Naraka Bladepoint esce presto su Xbox One e Game Pass, annunciato un crossover con Nier

I ragazzi di 24 Entertainment hanno mantenuto la parola data negli scorsi mesi annunciando che Naraka Bladepoint verrà pubblicato su Xbox One prima della fine di quest'anno.

La data scelta dallo studio di sviluppo cinese è quella del 22 dicembre 2022: a partire da tale giorno, la neonata versione Xbox One di Naraka Bladepoint entrerà anche a far parte di Xbox Game Pass, andando ad affiancare le edizioni Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Cloud già incluse nel catalogo del servizio in abbonamento fin dallo scorso mese di giugno. Per l'occasione, tutte le versioni del gioco riceveranno la nuova eroina chiamata Feria Shen (ammiratela in anteprima nel trailer allegato cima a questa notizia) e una nuova skin leggendaria acquistabile in-store, mentre per il prossimo futuro sono attesi anche il Capitolo 3 Showdown della modalità PvE (gennaio 2023), la nuova arma Pole Staff (febbraio 2023) e un evento in collaborazione con NieR Replicant ver.1.22474487139 e NieR Automata (guardate il trailer in calce in attesa di nuovi dettagli).

Per chi non lo sapesse, Naraka Bladepoint è battle royale PvP per 60 giocatori caratterizzato da una elevata mobilità e un vasto arsenale di armi da mischia e a distanza. L'azione di gioco si svolge sull'Isola di Morus, un'area con una spiccata verticalità che incentiva il parkour e le azioni spettacolari. A tal fine si rivela essenziale il Gancio in dotazione egli eroi, che può essere utilizzato per attaccare a sorpresa i nemici, per muoversi più rapidamente negli ambienti e per sfuggire a situazione pericolose. Leggete la nostra recensione di Naraka Bladepoint per saperne di più.