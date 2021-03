Naraka Bladepoint, tra mitologia cinese e battle royale: tutti i dettagli in video!

In un mercato videoludico in cui il genere dei battle royale è dominato da shooter in terza o prima persona, il team di 24 Entertainment prova a proporre qualcosa di molto differente.

Supportata dal colosso cinese NetEase, la software house ha infatti deciso di cimentarsi in un battle royale che veda come protagonisti assoluti sconti all'arma bianca. Una formula sicuramente interessante, per un action multiplayer che punta a mettere in scena colossali scontri aperti addirittura a gruppi di 60 giocatori. A fare da sfondo alla formula di gameplay di stampo battle royale, troviamo un setting dal respirao spiccatamente orientale, che porta in scena la mitologia dell'antica Cina.

In occasione dell'edizione primaverile del Future Games Show, 24 Entertainment ha confermato che Naraka: Baldepoint arriverà su PC nell'estate 2021, preceduto da una sessione di Beta che prenderà il via il prossimo 23 aprile. Successivamente, il battle royale raggiungerà anche i lidi del mondo console, presumibilmente su PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di indicazioni temporali più precise, il nostro Marco Mottura si è avventurato alla scoperta di questa curiosa produzione, per presentarvi tutti i dettagli su Naraka: Bladepoint. Per ogni informazione, vi lasciamo dunque alla video anteprima dedicata, disponibile in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!