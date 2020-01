Naraka Bladepoint: le nuove immagini mostrano gli scenari dell'action per PC e console

Gli sviluppatori di 24 Entertainment tornano a mostrarci le squisite ambientazioni di Naraka Bladepoint per darci modo di familiarizzare con le mappe del loro intrigante action multiplayer in arrivo su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2020.

Gli scatti propostici dagli autori cinesi ci permettono di apprezzare il livello di dettaglio delle ambientazioni che faranno da sfondo alle battaglie inscenate dai guerrieri di Naraka.

A chi si avvicina solo adesso a questa proprietà intellettuale, ricordiamo che Naraka Bladepoint è stato annunciato ai Game Awards 2019 con un video che ne ha illustrato il peculiare sistema di gioco. A detta della stessa software house asiatica, il titolo andrà a posizionarsi nel genere delle "avventure picchiaduro", un filone videoludico reso celebre negli ultimi anni da giochi a sviluppo continuo come Absolver e, soprattutto, For Honor.

Il sistema di combattimento elaborato dal team di 24 Entertainment sarà improntato alla velocità e alla reattività, con una cura particolare per l'estetica e la ricercatezza artistica di un ventaglio di animazioni tanto ampio da comprendere degli attacchi speciali con rampini e insoliti gadget per colpire dalla corta distanza. In calce alla notizia trovate i tweet degli sviluppatori che mostrano le nuove immagini e un'animazione dedicata alla bontà delle animazioni del sistema di gameplay.