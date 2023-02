Naraka Bladepoint: un pericoloso boss e un nuovo eroe nell'update gratis della campagna

Il team di sviluppo di Naraka Bladepoint, il noto battle royale a tema orientale basato sui combattimenti all'arma bianca, pubblicherà oggi un aggiornamento gratuito che andrà ad espandere ulteriormente le possibilità offerte dalla campagna.

Al centro dell'update gratis troviamo infatti l'introduzione del Capitolo 3 della campagna, il quale include esclusivamente una boss fight contro la Dark Maiden: si tratta di una bellissima guerriera che metterà in difficoltà anche i giocatori più esperti con una serie di brutali attacchi glaciali sferrati con una poderosa spada, arma in grado di trasformarsi in frusta all'occasione.

Oltre allo scontro con la guerriera sul monte Yushan, disponibile sia in single player che in coop, l'aggiornamento aggiunge anche un nuovo personaggio giocabile per la modalità campagna. Stiamo parlando di Tianhai, un giovane armato di due sciabole che può essere utilizzato sia contro la Dark Maiden che nei primi due capitoli della storia. In aggiunta, gli sviluppatori hanno ampliato il set di Souljade, ovvero i pezzi d'equipaggiamento che consentono di potenziare le abilità degli eroi nella sola modalità campagna. Ai già numerosi oggetti già disponibili, ora se ne aggiungono altri 30, così che i giocatori possano creare la build perfetta.

Tutte queste novità arriveranno oggi, 2 febbraio 2023, su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il titolo. Per chi non lo sapesse, Naraka Bladepoint non è un free to play ed è disponibile all'acquisto su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo fa inoltre parte del catalogo di Xbox Game Pass e gli abbonati al servizio targato Microsoft possono scaricarlo senza costi aggiuntivi sia su PC che su console.

