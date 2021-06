Naraka Bladepoint: picchi di oltre 160.000 giocatori per la demo dello Steam Next Fest

In occasione dello Steam Next Fest è stata pubblicata la Demo/Open Beta di Naraka Bladepoint, il titolo sta riscuotendo un notevole successo e nel primo giorno di disponibilità è stato registrato un picco pari a 161.000 giocatori connessi in contemporanea.

La demo di Naraka Bladepoint è gratis su Steam fino al 22 giugno, in queste ore con lo Steam Next Fest il marketplace di Valve si è popolato di versioni di prova gratuite di centinaia di titoli, per questo il risultato di Naraka Bladepoint è doppiamente positivo dal momento che il Battle Royale è riuscito a farsi strada tra una marea di novità, imponendosi presso il pubblico curioso di provare le meccaniche di questo titolo.

La Beta di aprile aveva riscosso un buon successo con oltre 120.000 giocatori connessi ma questa volta i numeri sono ancora più alti, probabilmente grazie alla spinta promozionale avuta dall'apparizione nei vari eventi dell'E3 e della Summer Game Fest.

Naraka Bladepoint sarà disponibile dal 12 agosto su PC e in seguito arriverà anche su console, al momento il team di sviluppo è comunque concentrato sulla versione Windows e i lavori sulle edizioni PS5 e Xbox Series X/S inizieranno dopo il lancio del gioco. Naraka Bladepoint non verrà distribuito come gioco free to play e su Steam è già possibile preordinare le edizioni Standard e Deluxe.