Naraka Bladepoint Showdown: alla scoperta della Campagna gratis su PC e Xbox Game Pass

L'ultimo approfondimento dei curatori del blog di Xbox Wire è interamente dedicato alla Campagna di Naraka Bladepoint, la modalità Showdown, in procinto di essere lanciata su PC, Xbox One e Xbox Series X/S come aggiornamento gratuito da fruire liberamente anche su Xbox Game Pass.

Il focus del team Xbox sulla modalità Showdown la descrive come la "naturale estensione dell'entusiasmante esperienza Battle Royale di Naraka Bladepoint", ma con la ricca aggiunta contenutistica delle sfide speciali da affrontare all'interno di squadre composte da tre guerrieri.

Showdown si strutturerà in più fasi: nelle prime due, i partecipanti alla battaglia dovranno fronteggiare una serie di sfide di difficoltà crescente contro nemici che li attaccheranno dopo averli circondati. La collaborazione tra i tre membri della squadra, a detta di 24 Entertainment, sarà di fondamentale importanza per chi vorrà sopravvivere nelle fasi più avanzate.

Sin dal lancio della Campagna, previsto per il 5 agosto su PC, Xbox One e Series X/S, la nuova modalità di Naraka Bladepoint proporrà quattro eroi tra cui scegliere: Kurumi, Tarka, Valda e Viper. Ciascun combattente vanterà un proprio set di armi da mischia e da lunga distanza, con una grande varietà di abilità da evolvere. La progressione di Showdown sarà parte integrante dell'esperienza e premierà i giocatori per ogni successo con potenziamenti ed elementi inediti per la customizzazione del proprio alter-ego, sia nel completamento delle sfide a fasi che nel compimento delle battaglie più difficili contro i boss della Campagna.