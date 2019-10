Narcos Rise of the Cartels: data d'uscita per il gioco ufficiale della serie Netflix

Curve Digital e Kuju Entertainment hanno annunciato che Narcos: Rise of the Cartels verrà pubblicato in formato digitale su PlayStation 4 e PC via Steam il 19 novembre, su Nintendo Switch il 21 novembre e su Xbox One il 22 novembre. Entro la fine dell'anno verrà lanciata sul mercato anche un'edizione fisica.

Narcos: Rise of the Cartels è un gioco di strategia a turni basato sulla celebre serie prodotta da Netlix con protagonisti Wagner Moura (Pablo Escobar), Boyd Holbrook (Steve Murphy) e Pedro Pascal (Javier Peña). Il titolo vi permetterà di rivivere gli avvenimenti narrati nella prima stagione del noto serial Netflix, sia dalla punto di vista della DEA, sia da quello dei narcotrafficanti capitanati da El Patrón. Potrete infatti scegliere da che parte stare, formando una squadra composta da personaggi con ruoli specifici. El Mexicano, Murphy, Peña e Primo, ad esempio, vestiranno i panni dei "Leader" e saranno in possesso di abilità e talenti unici indispensabili per ribaltare le sorti delle partite. Tra le caratteristiche distintive della produzione figura la possibilità di prendere il controllo in terza persona delle singole unità, al fine di attaccare i nemici in maniera diretta e infliggere danni critici al momento opportuno.

In occasione dell'annuncio della data d'uscita, è stato pubblicato il nuovo trailer visionabile in cima a questa notizia, che offre un'ampia panoramica del gameplay, delle ambientazioni e della modalità in terza persona.