Narcos: Rise of the Cartels esce nel 2019 su PC e console, primo video

A otto mesi esatti dall'annuncio ufficiale del videogioco ispirato alla serie televisiva di Narcos, Curve Digital e Kuju Entertainment ci mostrano le primissime immagini e scene di gioco di Narcos: Rise of the Cartels, un interessante strategico a turni atteso al lancio su PC e console per la seconda metà del 2019.

Il titolo, realizzato dagli autori britannici di Kuju in collaborazione con Gaumont, seguirà gli eventi della prima stagione della serie TV di Narcos e porrà gli utenti negli scomodi panni di El Patron.

L'esperienza di gioco promessaci da Curve Digital sarà incentrata sull'azione, pur mantenendo un'impostazione tipicamente strategica e tattica in cui avremo a che fare con spacciatori, assassini e criminali d'ogni sorta in una lotta senza quartiere contro i cartelli della droga del Centro e Sud America.

L'approccio adottato da Kuju per narrare la storia di Rise of the Cartels sarà duplice: al giocatore spetterà infatti il compito di scegliere se assumere il controllo del Cartello di Medellin e dei suoi loschi traffici di droga o interpretare gli agenti federali della DEA.

Il teaser trailer confezionato dagli autori inglesi non ci aiuta a chiarire la natura dell'esperienza di gameplay e non fornisce ulteriori dettagli sulle dinamiche della storia legate, ad esempio, alla possibilità di cambiare fazione nel corso della trama o alla profondità ruolistica del sistema di potenziamento e personalizzazione delle unità schierabili sulla mappa.

Speriamo quindi di tornare al più presto ad occuparci di questo titolo per chiarire ogni dubbio relativo al gameplay, alla storia e alla rosa di piattaforme (presumibilmente PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) su cui dovrebbe vedere la luce Narcos: Rise of the Cartels nella finestra di commercializzazione compresa tra fine estate e inizio autunno 2019.