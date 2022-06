Narin The Orange Room: un survival horror ingannevolmente tenero

Dopo l'annuncio di Bo: Path of the Teal Lotus, promettente metroidvania ispirato a Holoow Knight e Okami, è tempo di un ulteriore reveal videoludico, questa volta legato al mondo horror.

Dal team di RedSensation Games arriva infatti l'annuncio di Narin: The Orange Room, un survival horror in terza persona caratterizzato da uno stile chibi. Nei panni di Narin, i giocatori si ritroveranno a interpretare una studentessa giapponese di circa 12-13 anni. In seguito alla misteriosa scomparsa della sorella, la protagonista scopre l'esistenza di un mondo misterioso entro i confini della propria scuola, che in corrispondenza del tramonto vede mutare radicalmente la propria natura.

In una sorta di dimensione infestata da fantasmi e creature sovrannaturali, Narin raccoglie indizi e risolve enigmi, nel tentativo di fare luce sul destino della sorella. In questo mondo dai toni aranciati, ogni passo avvicina la ragazzina al pericolo, per un'avventura insidiosa che richiederà un approccio stealth. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Narin: The Orange Room propone una contrapposizione tra l'estetica chibi e le inquietanti atmosfere del gioco.



Atteso nel corso del 2023 in esclusiva su PC, Narin: The Orange Room è edito da Urnique Studio. Per gli appassionati del genere, segnaliamo che di recente è stata invece confermata la data di uscita di Signalis.