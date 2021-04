Narita Boy: le nostre impressioni su un gioiello action in stile anni '80

Direttamente da Kickstarter, è appena arrivato Narita Boy, un action game in pixel art che sembra essere sbucato fuori direttamente dagli anni '80. Ecco le nostre impressioni.

Narita Boy è un action bidimensionale che include elementi platform e delle meccaniche metroidvania, che entrano in gioco principalmente in alcune fasi di backtracking calate in un contesto fondamentalmente lineare. La storia, volutamente ispirata a Ready Player One, è senza ombra di dubbio tra i punti forti della produzione, essendo capace di emozionare grazie ad una scrittura convincente. L'avventura si svolge all'interno di Narita Boy, un videogioco campione d'incassi per la console Narita One, che cela una dimensione tutt'altro che fittizia sorretta dal potere del Trichroma, un raggio a tre colori che richiama sia il segnale RGB, sia Zelda. Complessivamente, l'avventura dura circa 7 ore.

Narita Boy brilla per una scrittura convincente, che tratteggia in maniera approfondita e affascinante sia il reame digitale, sia la storia toccante del creatore del "gioco nel gioco", Lionel Pearl. Il sistema di combattimento convince (un po' meno le sessioni platform), ma ad essere davvero fuori parametro è invece comparto audiovisivo, contraddistinto da uno stile e una cura per i dettagli che lasciano a bocca aperta. Ne saprete di più guardando la Video Recensione in apertura di notizia e leggendo la recensione di Narita Boy curata da Marco Mottura. Il gioco è disponibile al prezzo di 24,99 euro su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ed è già stato incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, console e cloud.