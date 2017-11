Narita Boy: il promettente gioco in pixel art si mostra nel primo video gameplay

è un promettente action RPG in pixel artsviluppato dae finanziato con successo sugià diversi mesi addietro. Attualmente è previsto esclusivamente su PC, Mac e Linux.

Nei giorni scorsi è tornato a mostrarsi in un primo video gameplay, tratto dalla versione alpha del gioco, che potete ammirare in apertura di notizia. Il protagonista è definito come un eroe digitale, impegnato in un'avventura attraverso molteplici dimensioni. Il regno è sotto attacco, e dovrà andare alla ricerca della Techno Sword, l'unica arma con cui è possibile fronteggiare la minaccia. Nella sua realizzazione, gli sviluppatori si sono ispirati a titoli come Castlevania, Another World, Double Dragon, Superbrothers, Sword and Sorcery e a opere che omaggiano gli anni '80 come Ready Player One.

La pubblicazione di Narita Boy è attualmente prevista per il mese di dicembre del 2018. Lo sviluppo delle versioni per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One sarà avviato solo al raggiungimento di determinati obiettivi, rispettivamente 180 mila, 200 mila e 240 mila euro. Attualmente sono già stati raccolti 160 mila euro, a fronte di una richiesta iniziale di 120 mila. Se siete interessati a partecipare alla campagna vi rimandiamo alla pagina Kickstarter ufficiale.

In chiusura, potete ammirare anche il final trailer e una galleria di immagini.