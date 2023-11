La Narrative Director di Gears of War entra a far parte di Sony Santa Monica

Bonnie Jean Mah, scrittrice e Narrative Designer che ha lavorato su titoli AAA nel settore videoludico, ha annunciato sui propri profili social che è entrata a far parte di Sony Santa Monica Studio, la squadra di sviluppo dell'amata serie di God of War.

Al momento, naturalmente, non sono stati rivelati i progetti che la riguarderanno, anche se sappiamo che presso Sony Santa Monica è in sviluppo un gioco "su larga scala", di cui al momento non si hanno troppe notizie.

Tra le altre cose, circolano ormai da qualche tempo alcune indiscrezioni circa la possibile esistenza di un DLC dedicato a God of War Ragnarok. La foto che la ritrae vicino alla scultura di Kratos lo lascia indubbiamente sperare, anche se con più probabilità è semplicemente un omaggio a uno dei simboli dello studio.

Bonnie Jean Mah vanta un curriculum di tutto rispetto: ha lavorato per più di 3 anni in Relic Entertainment come scrittrice e designer narrativo di Warhammer 40.000: Space Marine (gioco d'azione in terza persona AAA per PlayStation 3, Xbox 360 e PC) e all'MMORPG Warhammer 40.000: Dark Millenium Online. Qui è diventata anche è diventata Senior Designer e Narrative Lead di Age of Empires IV.

Ha poi lavorato presso The Coalition (Microsoft), coordinando tutti gli aspetti narrativi legati a Gears of War 4, e anche presso TiMi Studio Group a un gioco di ruolo open world con IP originale i cui dettagli non sono ancora stati annunciati.