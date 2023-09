La voce narrante di Baldur's Gate 3 è cattiva con voi? Poteva andare molto peggio!

La voce narrante di Baldur's Gate III è interpretata dalla talentuosa Amelia Tyler, già nota ai fan di Larian Studios per il suo coinvolgimento nello sviluppo della serie Divinity.

In un divertente dietro le quinte, l'attrice ha raccontato l'evoluzione vissuta dal suo ruolo nel passaggio dall'Early Access alla versione definitiva del gioco. Scopriamo così che in origine la narratrice di Baldur's Gate III avrebbe dovuto adottare un approccio piuttosto maligno nei confronti dei giocatori. "Durante l'Accesso Anticipato, - racconta Amelia Tyler - dovevo presentarmi come un dungeon master, un punto di vista esterno rispetto a quello del giocatore". In questo quadro, la voce narrante avrebbe dovuto divertirsi nell'osservare gli eventuali fallimenti e le bizzarre avventure ruolistiche del protagonista: "Il modello di riferimento che mi era stato indicato per l'interpretazione era Scar, de Il Re Leone!".



Successivamente, svela l'attrice, Larian Studios ha deciso di invertire la rotta e di adottare un approccio più gentile nei riguardi dei giocatori. Il dungeon master virtuale ha così lasciato il posto a una voce narrante in grado di presentarsi come un'espressione dei pensieri dei protagonisti di Baldur's Gate III. "Tranne quando fanno uno coi dadi. - ha però specificato Amelia Tyler - In quel caso posso ancora deriderli senza pietà!".



Dopo l'esordio su PC e PS5, emergono sempre più retroscena sulla genesi del GDR, tanto che Larian Studios potrebbe quasi prendere in considerazione la realizzazione di un documentario! Nel frattempo, in attesa del lancio del titolo su Xbox Series X, già si discute di possibili DLC di Baldur's Gate III.