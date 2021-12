Naruto Project Shinobi, il Ninja di Kishimoto in un open world: ecco il gioco in azione!

Il celebre ninja nato dalla fantasia del mangaka Masashi Kishimoto è stato nel tempo protagonista di molteplici trasposizioni videoludiche, tra le quali spiccano i numerosi titoli firmati dal team di CyberConnect 2.

Ora, il giovane e irruente Naruto sembra però intenzionato a tornare all'opera tra i lidi del medium, ma questa volta per azione di un gruppo di appassionati. È infatti ormai da diverso tempo che un team capitanato dal content creator "Osiris" sta lavorando ad un Action RPG fan-made dedicato proprio al personaggio ideato nel Sol Levante. Ancora privo di un titolo definitivo, quest'ultimo è per il momento noto semplicemente come "Project Shinobi".

Dopo un primo reveal che non aveva destato troppa attenzione, più di recente Osiris ha annunciato di aver completamente riavviato i lavori sul titolo a tema Naruto. Con una rinnovata impostazione open world e un comparto tecnico potenziato, Project Shinobi ha quindi iniziato a farsi progressivamente più concreto. Per cercare di scoprire il reale potenziale del progetto, il nostro Antonello "Kirito" Bello si è immerso in una Demo di Project Shinobi messa a nostra disposizione direttamente dall'autore.



Per scoprire le nostre impressioni in merito, non vi resta che dedicarvi alla visione della video anteprima dedicata. Come sempre, trovate il filmato a disposizione direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Eveyeye. Buona visione!