Naruto, registrato il marchio Ultimate Ninja Storm Connections: nuovo gioco in arrivo?

La serie di Naruto Ultimate Ninja Storm è ferma da qualche anno, precisamente dal 2017, anno in cui venne pubblicata la raccolta Ultimate Ninja Storm Trilogy incentrata sui primi tre episodi. Qualcosa tuttavia sembra muoversi a proposito di un nuovo gioco in via di sviluppo.

Bandai Namco ha infatti registrato il marchio Ultimate Ninja Storm Connections in Europa: sebbene non ci siano dettagli più precisi su cosa si celi dietro questo nome, il richiamo alla serie di picchiaduro sviluppata da CyberConnect2 appare evidente e non è quindi da escludere che il colosso nipponico stia lavorando per il ritorno del brand a breve. Per il momento si tratta comunque di una semplice ipotesi, e non è chiaro se Naruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà un gioco del tutto inedito, un'ulteriore raccolta dei vecchi episodi oppure un'eventuale remastered o remake.

Ultimate Ninja Storm Trilogy a parte, l'ultimo capitolo principale del brand è stato Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, pubblicato nel 2016 su PS4, Xbox One e PC per poi essere convertito anche su Nintendo Switch nel 2020 (a tal proposito eccovi la nostra recensione di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 per Switch). I tempi potrebbero quindi essere maturi per un nuovo esponente del franchise, e non è da escludere che Bandai Namco fornisca maggiori dettagli sulla natura del progetto che dovrebbe celarsi dietro il trademark appena registrato.