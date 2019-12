Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 per Switch: svelata la data d'uscita europea

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto verrà pubblicato in Europa su Nintendo Switch il 24 aprile 2020, un giorno dopo il lancio in terra giapponese.

La versione per la console ibrida dell'ultimo capitolo della serie Ultimate Ninja Storm, oltre all'espansione Road to Boruto, includerà anche il pacchetto DLC New Generations, che offre Kinshiki Otsutsuki e Momoshiki Otsutsuki come personaggi giocabili e gli outfit per 11 lottatori, tra cui Yamanaka, Shikamaru Nara e Choji Akimichi. I possessori di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 o Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per PlayStation 4, Xbox One e PC potranno acquistare il pacchetto New Generations separatamente, ad un prezzo di 4,99 euro.

In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. Con l'uscita di questo gioco, la saga Ultimate Ninja Storm potrà definirsi completa anche su Nintendo Switch: la Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy è infatti disponibile sull'ibrida già dall'aprile del 2018.