Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto arriva su Switch ad aprile 2020

Buone notizie per i fan di Naruto, che tra pochi mesi potranno giocare Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto anche sulla console ibrida di casa Nintendo, dato che l'ultimo numero di Weekly Jump ha svelato l'uscita del gioco su Switch.

Si tratta come saprete della versione aggiornata di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, che incluide tutti i contenuti originali del gioco più una nuova storia con protagonista Boruto e tanto altro, che è già arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC a Febbraio 2017 con una versione sia fisica che digitale.

La novità è che sarà introdotto un nuovo contenuto scaricabile, che aggiunge Momoshiki e Kinshki come personaggi giocabili, insieme a nuovi costumi dell'era Boruto per 11 personaggi , tra cui lo Ino-Shika-Cho.

Costerà 700 yen, quindi poco più di cinque euro, e sarà disponibile sia per la versione aggiornata del gioco, sia per quella "classica". Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 Aprile 2020.

La serie di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm ha venduto oltre dieci milioni di copie ed è ancora molto amata dai fan. Per approfondire sul gioco in questione, date un'occhiata alla nostra recensione di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto.