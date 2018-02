Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy annunciato per Nintendo Switch

Dopo Dragon Ball Xenoverse 2 , anche Naruto arriverà presto su Nintendo Switch. Sull'ultimo numero della rivista Weekly Jump è stato infatti confermato cheè in fase di sviluppo per la console ibrida della casa di Kyoto.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, la rivista non ha riportato informazioni riguardo la finestra di lancio e il prezzo di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy per Nintendo Switch. La raccolta include Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 con l'aggiunta di tutti i DLC già pubblicati su altre piattaform.

Al momento, nessuna conferma riguardo la possibile pubblicazione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy in Europa e Nord America, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Bandai Namco.