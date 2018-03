Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy per Switch uscirà il 26 aprile in Europa

Dopo il lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC,annuncia che Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy sarà disponibile in Europa su Nintendo Switch dal 26 aprile 2018.

Questa raccolta dei primi tre titoli di Ultimate Ninja Storm consente ai giocatori di rivivere la storia di Naruto Uzumaki dai suoi giorni all’Accademia ninja fino alla Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Questa raccolta, disponibile solo in digitale, includerà molti dei DLC pubblicati per i giochi originali, tra cui il costume kimono di Sasuke, e consentirà di scegliere tra i propri eroi e cattivi preferiti, tra cui Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Pain oppure Obito Uchiha per guidarli in battaglia.