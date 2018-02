Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy per Switch uscirà ad aprile in Giappone

ha annunciatoper Nintendo Switch, disponibile in Giappone dal 26 aprile al prezzo di 6.800 yen.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy include Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, i tre giochi gireeranno a 30 fps con risoluzione 960x540 in modalità portatile e 1600x900 in modalità TV.

La raccolta presenta inoltre un sistema di controllo riprogettato per i Joy-Con e il supporto per il multiplayer online fino a otto giocatori, in locale per due gocatori. Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy per Switch in Occidente.