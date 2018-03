Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy: primo trailer della versione Switch

ha pubblicato il primo trailer diper Nintendo Switch, annunciato recentemente sulle pagine del settimanale giapponese V-Jump.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy include Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippude: Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 mentre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 non è incluso nella raccolta e al momento non sappiamo se il gioco arriverà su Switch.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy supporterà le modalità TV e tabletop, oltre al multiplayer per un massimo di otto giocatori conquattro joy-con. Questa edizione includerà inoltre tutti i DLC già pubblicati sulle altre piattaforma. La collection uscirà in Giappone il prossimo 26 aprile, nessuna conferma riguardo il possibile arrivo in Europa e Nord America.