Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy: trailer e immagini per la versione Switch

ha quest'oggi pubblicato un nuovo trailer dedicato a, collection dei capitoli della serie picchiaduro basata sul celebre manga di Masashi Kishimoto già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, e in arrivo su Nintendo Switch ad aprile.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo alle spettacolari battaglie che fanno da protagoniste della serie di Bandai Namco, oltre a darci conferma che questa raccolta sarà distribuita esclusivamente in digitale sul Nintendo eShop. Tra le altre cose, apprendiamo anche che la versione Switch includerà sin da subito una serie di costumi DLC provenienti dai giochi originali.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy sarà un'ottima occasione per i giocatori che non fino ad oggi non hanno ancora avuto modo di provare con mano la serie di Bandai Namco. La collection per Switch, curata da CyberConnect2, includerà il multiplayer locale e online.

Lasciandovi alla visione del trailer e delle immagini che trovate rispettivamente in cima e in calce all'articolo, vi ricordiamo che Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy sarà pubblicato su Nintendo Switch il 26 aprile 2018.