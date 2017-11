Naruto to Boruto Shinobi Striker: annunciata la Closed Beta per il Giappone

ha annunciato la Closed Beta diper il mercato giapponese. La fase di test permetterà di verificare la stabilità di server e di ottenere feedback sul comparto online del gioco.

La Closed Beta permetterà di utilizzare personaggi com Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi in modalità Original Ninja, Visual Lobby, Tutorial e Hokage Residence (otto giocatori). La fase di test si terrà nel mese di dicembre, le registrazioni per gli utenti giapponesi sono state aperte oggi e termineranno il 23 novembre.

Nessuna conferma al momento riguardo test e versioni di prova per l'Occidente, dove il gioco arriverà nei primi mesi del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.