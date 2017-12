Naruto To Boruto Shinobi Striker: aperte le registrazioni per la Closed Beta

offrirà l'esclusiva opportunità di allearsi con i propri amici online e combattere gli altri in battaglie 4-vs-4 durante ladel gioco, che si terrà dal 15 al 17 dicembre su PlayStation 4.

I giocatori possono registrarsi da oggi fino all’8 dicembre per avere la possibilità di partecipare. La Closed Beta di Naruto To Boruto Shinobi Striker permetterà di creare il proprio ninja originale e combattere scontri 4-vs-4 pieni di azione. La grande guerra ninja inizierà il 15, 16 e 17 dicembre nei seguenti orari:



Venerdì 15 dicembre

21:00-24:00

Sabato 16 dicembre

10:00-13:00

18:00-21:00

Domenica 17 dicembre

2:00-5:00

Con Naruto To Boruto Shinobi Striker i giocatori avranno il piacere di combattere e scoprire un nuovo gameplay immerso in emozionanti ambienti 3D e con un nuovo stile grafico realizzato da Soleil. Il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018.