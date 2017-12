Naruto to Boruto Shinobi Striker: la Closed Beta arriva oggi su PlayStation 4

: La closed beta su PlayStation 4 dipartirà questa sera e permetterà ai giocatori selezionati di creare il proprio ninja originale e combattere in emozionanti battaglie 4 vs. 4.

I giocatori che hanno ricevuto una mail con un codice per scaricare i dati di gioco per il beta test avranno il piacere di unirsi agli amici e scoprire un nuovo gameplay immerso in emozionanti ambienti 3D e con un nuovo stile grafico realizzato da Soleil Ltd!

La grande guerra ninja inizierà con le sessioni della closed beta il 15 (ore 21:00-24:00), 16 (10:00-13:00 e 18:00-21:00), e 17 dicembre (2:00-5:00).

Naruto To Boruto Shinobi Striker uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo all'ultimo trailer del gioco, mostrato durate il Tokyo Game Show 2017.