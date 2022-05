Naruto to Boruto Shinobi Striker celebra i 10 milioni di giocatori con tante novità

Naruto to Boruto: Shinobi Striker ha di recente raggiunto ed oltrepassato il traguardo dei 10 milioni di giocatori e, per festeggiare un avvenimento di tale importanza, ha pubblicato un breve trailer per annunciare le novità in arrivo nel corso del quarto anno del gioco.

Il primo annuncio riguarda l'arrivo del quinto Season Pass, la cui uscita è prevista nel corso dei prossimi mesi e sarà intitolato Legacy. Coloro che acquisteranno questo contenuto a pagamento potranno arricchire il roster dei personaggi giocabili con ben 5 nuovi maestri shinobi. Ad accompagnare l'arrivo del DLC a pagamento troviamo anche una serie di contenuti gratuiti per tutti i possessori della versione base del gioco. A tal proposito, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di un aggiornamento atto a modificare le arene con una serie di aggiunte estetiche, senza contare l'introduzione del salto chakra, in grado di rendere gli scontri ancora più focalizzati sulla verticalità. L'ultima novità, in arrivo sempre tramite una patch gratis, riguarda una rivisitazione del Villaggio della Foglia, il quale inizierà ad accogliere già nelle prossime settimane lo shop dei Ninja Tool e la libreria dei Ninjutsu.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Naruto to Boruto: Shinobi Striker.