Naruto to Boruto Shinobi Striker: disponibile la versione di prova gratuita

Dal 17 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 sarà disponibile gratuitamente una versione di prova di Naruto to Boruto: Shinobi Striker per PlayStation 4.

I giocatori saranno in grado di giocare online contro chi ha il gioco completo sia nei Quick Match che nella Ninja League. Avranno anche accesso al Tutorial del gioco, potranno usare quattro personaggi, Naruto, Sasuke, Sakura e Yamato e creare il proprio Avatar.

Inoltre, sia i possessori del gioco completo che chi ha la versione di prova potranno giocare con la nuova modalità Survival Exercise, nella quale si compete in battaglie uno contro tutti in 6 giocatori. La partita termina dopo un certo periodo di tempo o quando un giocatore raggiunge un determinato punteggio. I primi tre classificati di ogni partita riceveranno dei punti per le classifiche. Chi scarica la versione di prova avrà anche la possibilità di portare i propri progressi nel gioco completo.