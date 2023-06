Naruto to Boruto Shinobi Striker: c'è Obito Uchiha nel DLC 2 del Season Pass 6

Conclusi i festeggiamenti per i 10 milioni di giocatori di Naruto to Boruto Shinobi Striker, per CyberConnect 2 e Bandai Namco è tempo di svelare in video tutti i contenuti in arrivo con il prossimo aggiornamento gratuito e con la seconda espansione del Season Pass 6.

Protagonista indiscusso del DLC 2 dell'ultima fase stagionale di Shinobi Striker è Obito Uchiha, qui riproposto nella sua forma legata alla Forza Portante del Dieci Code. Il potente membro del clan Uchiha è, dopo l'espansione dedicata a Minato, il personaggio cardine della nuova espansione di Naruto to Boruto Shinobi Striker, come ribadiscono gli stessi ragazzi di CyberConnect 2 mostrandolo in azione nel nuovo video gameplay.

Grazie al secondo contenuto del Season Pass 6, tutti gli appassionati dello spin-off di Naruto possono provare da subito le sue abilità devastanti. Bandai Namco ci ricorda che Obito Uchiha è disponibile sia come DLC individuale che come parte del Season Pass 6: i possessori del pass stagionale possono sbloccare ulteriori contenuti, ivi compresa la nuova tecnica segreta "Kurama Taikyoku Rasengan".

Senza indugiare oltre vi lasciamo al video gameplay che accompagna il lancio del nuovo DLC su PC, PlayStation e Xbox, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Naruto to Boruto Shinobi Striker, come diventare un ninja.