Naruto to Boruto Shinobi Striker: ecco la nostra Video Recensione

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è finalmente disponibile nei negozi. Diamo un'occhiata alla Video Recensione per scoprirne tutti i dettagli.

Dopo la serie Ultimate Ninja Storm, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, rappresenta quello che potremmo definire un cambio di rotta per la serie, il quale però non ha convinto pienamente il nostro Gabriele Laurino, che nella recensione ha assegnato un voto poco superiore alla sufficienza. L'action game a squadre sembra infatti presentare alcune problematiche quali l'assenza di una storia vera e propria ed un comparto tecnico non eccezionale. Come potete notare nel filmato, anche lo stile grafico non risulta essere tra i migliori, nonostante alcune trovate siano interessanti.

Vi invitiamo quindi a dare uno sguardo alla nostra Video Recensione per approfondire tutti i pregi e i difetti del titolo targato CyberConnect 2.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è già disponibile in tutti i negozi nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).