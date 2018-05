Naruto to Boruto Shinobi Striker esce il 30 agosto in Italia

Bandai Namco annuncia che Naruto to Boruto Shinobi Striker sarà disponibile in Italia dal 30 agosto per PS4 e Xbox One. La versione PC e le versioni digitali per console dal 31 agosto. Per celebrare l’annuncio, sono stati svelati nuovi contenuti e dettagli sulla Uzumaki Edition, oltre alle offerte per la prenotazione e i contenuti del Season Pass.

Svelati cui due nuovi personaggi, Gaara e Deidara. Gaara, il Quinto Kazekage, è un personaggio di tipo difensivo e il suo attacco Grand Sand Mausoleum limiterà l’avversario per un certo periodo di tempo. Invece, Deidara è un personaggio che agisce più dalla distanza e il suo speciale ninjutsu crea alcuni cloni che esploderanno dopo un certo periodo di tempo, rendendolo di fatto una letale bomba a orologeria. In Naruto to Boruto Shinobi Striker, i giocatori potranno personalizzare completamente i propri avatar con una serie di abiti, armi e accessori.

Il trailer evidenzia anche le tre modalità di Naruto to Boruto Shinobi Striker:

Flag Battle : i giocatori dovranno rubare delle bandiere dal territorio nemico e riportarle nella propria zona. Vince la squadra che ottiene il maggior numero di bandiere riuscendo a proteggere meglio il proprio territorio!

: i giocatori dovranno rubare delle bandiere dal territorio nemico e riportarle nella propria zona. Vince la squadra che ottiene il maggior numero di bandiere riuscendo a proteggere meglio il proprio territorio! Base Battle : qui lo scopo è guadagnare punti mantenendo il controllo di almeno 2 delle 3 aree di barriera. Vince la squadra che al termine della partita ha guadagnato il maggior numero di punti. Il Villaggio della Pioggia sarà una mappa perfetta per queste battaglie, con vari edifici e strutture che consentiranno di lanciare attacchi a sorpresa.

: qui lo scopo è guadagnare punti mantenendo il controllo di almeno 2 delle 3 aree di barriera. Vince la squadra che al termine della partita ha guadagnato il maggior numero di punti. Il Villaggio della Pioggia sarà una mappa perfetta per queste battaglie, con vari edifici e strutture che consentiranno di lanciare attacchi a sorpresa. Combat Battle: collabora con i tuoi compagni di squadra per eliminare il maggior numero di ninja avversari in uno scontro totale!

Oltre a ciò, Bandai Namco Entertainment Europe ha anche annunciato le seguenti offerte:

La Uzumaki Edition, che include il gioco base per PlayStation 4 o Xbox One, il Season Pass e una straordinaria statuina di Naruto Hokage e Boruto. Il Season Pass, che includerà 9 pacchetti DLC e gli accessori dei Saggi del Monte Myouboku.