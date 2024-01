Naruto to Boruto Shinobi Striker è gratis su PC, come riscattarlo

Come accade ormai con una certa frequenza, Bandai Namco Entertainment ha deciso di dare il via ad una nuova promozione grazie alla quale un corposo numero di videogiocatori potrà accaparrarsi un gioco PC gratis.

In questo caso, l'iniziativa riguarda Naruto to Boruto: Shinobi Striker, il picchiaduro 3D in cui si può gareggiare con squadre composte da quattro diversi ninja. Il titolo, il cui debutto è avvenuto nell'estate del 2018, ha un prezzo di vendita pari a 19,99 euro su Steam ma può essere riscattato gratuitamente. La promozione di Bandai Namco Entertainment permette a 100.000 utenti non residenti negli Stati Uniti (quindi noi italiani possiamo partecipare senza alcun problema) di ottenere un codice per riscattare la versione Steam del gioco.

Per aderire alla promozione dovete innanzitutto eseguire l'accesso al vostro account Bandai Namco sul sito ufficiale (visitare la pagina della promo senza aver fatto il login vi restituirà un errore). A questo punto, recatevi sulla pagina dell'iniziativa e cliccate sul tasto per richiedere un codice. Come si può leggere sul sito del noto publisher orientale, la promozione è attiva dalla scorsa notte e i giocatori potranno fare richiesta di un codice entro e non oltre il prossimo 12 gennaio 2024 alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Avete quindi ancora un po' di tempo per partecipare.

Occorre specificare che la chiave per riscattare il gioco non verrà inviata immediatamente e potrebbe volerci qualche giorno. Bandai Namco ha infatti fatto sapere che i vincitori riceveranno il codice Steam di Naruto to Boruto: Shinobi Striker tramite email nel periodo compreso fra il 15 gennaio 2024 alle 15:00 ed il 19 gennaio 2024 alle 15:00. Non possiamo inoltre escludere che tutti i codici messi in palio siano andati esauriti mentre state leggendo questa guida. Vi invitiamo inoltre a tenere d'occhio anche la casella dello spam, dove il codice potrebbe finire per errore.

Per chi non lo sapesse, il gioco continua ad essere aggiornato ad anni dall'uscita e gode anche di una community molto attiva. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata ai dettagli riguardanti i DLC del Season Pass 6 di Naruto to Boruto Shinobi Striker arrivati nel corso dell'estate 2023.