Naruto to Boruto Shinobi Striker: Open Beta disponibile su PS4

Bandai Namco Entertainment ha confermato che l'Open Beta diè da oggi disponibile per la prova su PlayStation 4. La fase di test, scaricabile tramite il PlayStation Store, rimarrà aperta fino a domenica 25 febbraio.

Durante l'Open Beta i giocatori saranno in grado di creare e personalizzare i propri personaggi, assegnando loro il job class che preferiscono, e di prender parte a partite 4v4 nelle mappe Hidden Leaf Forest e Hidden Sand Training Grounds. In aggiunta, sarà possibile familiarizzare con alcuni dei personaggi più noti della serie manga/anime, come Naruto, Sasuke, Sakura, e Kakashi. Giocando alla Beta, infine, sbloccherete due t-shirt esclusive (che trovate in calce) riscattabili al lancio del gioco.

Naruto to Boruto Shinobi Striker uscirà su PlayStation 4 nel corso del 2018. Qui trovate un video gameplay mostrato durante l'ultima edizione del Jump Festa.