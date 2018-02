Naruto to Boruto Shinobi Striker: Open Beta per PS4 al via il 23 febbraio

ha annunciato che Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà una nuova Open Beta in esclusiva per: la versione di prova sarà disponibile per tutti gli utenti della consoledal 23 al 25 febbraio.

Crea un team di 4 giocatori e combatti online contro persone di tutto il mondo, grazie alla open beta per PlayStation 4 di Naruto to Boruto Shinobi Striker dal 23 al 25 febbraio. L'Open Beta introdurrà lo stage Hidden Sand come nuovo campo di battaglia. Questa mappa richiederà ai ninja di ottenere il massimo dall’uso della loro verticalità per sfuggire ai nemici e scomparire tra i palazzi di sabbia.

I giocatori avranno bisogno di adattare la loro strategia alle differenti costruzioni. Rispetto alla Closed Beta, oltre 30 ninjutsu possono essere usati nella sessione della open beta così i giocatori potranno trovare la loro migliore combinazione di ninjutsu. In calce alla notizia trovate una serie di nuovi screenshot tratti dal gioco.