Naruto to Boruto Shinobi Striker ora disponibile su PS4 e Xbox One: trailer di lancio

Naruto to Boruto Shinobi Striker è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4 e Xbox One, e in arrivo anche su PC nella giornata di domani. Per celebrare il debutto del gioco, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale del titolo.

Oltre alla versione Standard, i giocatori interessati a Naruto to Boruto Shinobi Striker potranno acquistare anche la Uzumaki Edition che include il gioco base per PlayStation 4 o Xbox One, il Season Pass e una statuina di Naruto Hokage e Boruto. Ricordiamo che il Season Pass includerà 9 pacchetti DLC e gli accessori dei Saggi del Monte Myouboku.

Parlando invece delle modalità di gioco incluse nel gioco base, gli utenti potranno divertirsi con Flag Battle (in bisognerà rubare delle bandiere dal territorio nemico e riportarle nella propria zona) Base Battle (qui lo scopo è guadagnare punti mantenendo il controllo di almeno 2 delle 3 aree di barriera) e Combat Battle (dove bisogna collaborare con i compagni di squadra per eliminare il maggior numero di ninja avversari in uno scontro a viso aperto).

