Naruto to Boruto: Shinobi Striker si mostra in un video gameplay dal Jump Festa 2017

Nel filmato, che potete trovare in apertura di notizia, viene mostrato un match combattuto tra due di team di quattro giocatori ciascuno, mentre utilizzano le differenti tipologia di ninja messe a disposizione. Il titolo è molto diverso da quelli ispirati al noto manga/anime già pubblicati in passato, e sarà esclusivamente multiplayer.

Naruto To Boruto: Shinobi Striker è attualmente in sviluppo presso Soleil, una sussidiaria dei Valhalla Game Studios di Tomonobu Itagaki (Devil's Third), e uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018. In questi giorni si sta svolgendo una Closed Beta su PlayStation 4. A questo inditizzo trovate invece l'ultimo trailer del gioco mostrato nel corso del Tokyo Game Show 2017.