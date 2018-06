Naruto to Boruto Shinobi Striker: tra i personaggi giocabili ci saranno anche Yamato e Sai

L'ultimo numero del magazine giapponese Weekly Jump ha svelato l'identità di due nuovi personaggi inclusi nel roster di Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Si tratta, nello specifico, di Yamato (eroe di tipo difensivo) e Sai (un combattente efficace dalla lunga distanza). Potete ammirarli nella scansione allegata in calce a questa notizia.

Yamato, membro della Squadra Speciale ANBU del Villaggio della Foglia, è in grado di utilizzare la tecnica "Nativity of a World of Trees" con la quale impedisce al nemico di muoversi, oltre ad abbassagli la difesa. Sai, ninja specializzato in ninjutsu artistici, utilizza invece la tecnica Super God Imitating Drawing per disegnare con il suo pennello Agyo e Ugyo e ridurre i poteri di attacco e difesa dell'avversario. Cosa ve ne pare? Vi piacciono questi due personaggi?

Naruto to Boruto: Shinobi Striker verrà pubblicato in Italia il 30 agosto 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dallo stesso giorno sarà disponibile all'acquisto anche la Uzumaki Edition, che include il gioco base per PlayStation 4 o Xbox One, il Season Pass e una statuina di Naruto Hokage e Boruto. Il Season garantirà l'accesso a 9 pacchetti DLC e agli accessori dei Saggi del Monte Myouboku.