Naruto to Boruto Shinobi Striker: Tsunade si aggiunge al roster

Bandai Namco ha annunciato che Tsunade è ora disponibile come personaggio giocabile in Naruto to Boruto Shinobi Striker, in download gratuito per tutti i possessori del gioco.

I possessori del Season Pass potranno scaricare anche Mosse, Armi e Costumi del personaggio, in alternativa acquistabili separatamente come parte del DLC Character Training Pack Tsunade. In calce alla notizia trovate gli screenshot ufficiali da Bandai Namco, insieme ad un trailer che mostra l'eroe in azione.

Naruto to Boruto Shinobi Striker è un gioco multiplayer fortemente incentrato sulla co-op e sulle sfide versus, il titolo è già disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, al momento non è chiaro sei l publisher abbia intenzione di pubblicare altri contenuti nel corso del 2019.