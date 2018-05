Naruto to Boruto Shinobi Striker uscirà a fine agosto in Giappone

Sul nuovo numero di Weekly Famitsu, uscito oggi in Giappone, è stato annunciato che Naruto to Boruto Shinobi Striker sarà disponibile in Giappone dal 30 agosto su PlayStation 4.

Le prime copie includeranno un codice per scaricare il costume Naruto Style 2nd e riscattare una settimana di abbonamento al servizio PlayStation Plus, necessario per giocare online.

Naruto to Boruto Shinobi Striker è ancora privo di una data di uscita occidentale, Bandai Namco ha più volte confermato che il gioco arriverà in Europa e Nord America entro il 2018 nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows mentre non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo di Shinobi Striker su Nintendo Switch.

Bandai Namco ha annunciato che la fase Open Beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker si terrà in Occidente tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e questo farebbe pensare un possibile lancio previsto per fine agosto o durante il mese di settembre.