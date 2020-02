Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Switch: nuovo trailer e DLC New Generations

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto arriverà su Nintendo Switch ad aprile, nelle scorse ore Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer del gioco incentrato sui contenuti di questa versione.

L'edizione per la console ibrida di Nintendo includerà tutti i contenuti del gioco originale e dell'espansione Road to Boruto oltre al pacchetto New Generations che aggiunge Kinshiki Otsutsuki e Momoshiki Otsutsuki e undici nuovi costumi per vari personaggi come Yamanaka, Shikamaru Nara e Choji Akimichi. Il DLC New Generations potrà essere acquistato singolarmente su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, il prezzo non è ancora stato reso noto.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per Nintendo Switch e il pack New Generations per tutte le piattaforme saranno disponibili in Giappone dal 23 aprile e dal giorno successivo anche in Europa e Nord America.

Bandai Namco sta continuando a supportare il gioco con nuovi contenuti ma non è chiaro quale sarà il futuro videoludico di Naruto, la compagnia ha puntato in tempi recenti su serie come One Piece e Dragon Ball mentre il ninja Naruto non sembra ancora pronto per fare il suo ritorno nel mondo dei videogiochi come una nuova avventura a lui interamente dedicata.