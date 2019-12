Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto: trailer per il DLC Next Generations

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per introdurre le novità del DLC Next Generations, disponibile in Giappone dal 23 aprile 2020 al prezzo di 700 yen.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Next Generations aggiunge al roster i personaggi di Momoshiki Otsutsuki e Kinshiki Otsutsuki, oltre a vari costumi per Yamanaka, Shikamaru Nara e Choji Akimichi tratti dall'arco narrativo di Boruto. Il nuovo DLC sarà già incluso in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per Nintendo Switch, in uscita in Giappone lo stesso giorno, ovvero il 23 aprile del prossimo anno.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non è chiaro se oltre a Next Generations Bandai Namco abbia in programma altri aggiornamenti per questo titolo o se il publisher stia lavorando su un nuovo gioco della serie Naruto, dedicato magari alle console Next-Gen. La saga Ultimate Ninja Storm sembra essere definitivamente terminata con questo quarto capitolo e con l'espansione Road to Boruto, ma sarà davvero così?