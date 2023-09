Naruto Ultimate Ninja Storm Connection, Standard e Collector's Edition in preordine

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è il prossimo capitolo del famoso eroe ninja in uscita per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, è il settimo capitolo della serie Ultimate Ninja Storm, sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Namco-Bandai Games.

Il gioco è in preordine su Amazon sia in edizione Standard che nell'edizione Collector's Edition, la prima al prezzo di 59,99 euro per Nintendo Switch, PS4 e PS5, la seconda al prezzo di 149,99 euro per le console appena elencate. La Collector's Edition, oltre all'edizione fisica del gioco, include anche:

Pergamena esclusiva di Studio Pierrot

Sei carte collezionabili

Set di figurine esclusivo Naruto e Sasuke (versione del 20° anniversario dell'anime)

Steelbook

Scatola da collezione

Copertina speciale reversibile

Season Pass

Bonus Deluxe Edition

Bonus per l’Ultimate Edition

Bonus Season Pass

Di seguito i link a tutti i preordini del gioco:

Ultimate Ninja Storm Connections è un action/fighting game, per la prima volta in un gioco di Naruto sarà possibile rivivere la storia del guerriero dalla sua infanzia fino alla battaglia finale con Sasuke attraverso i filmati dell'anime e le famose battaglie che i fan della serie conoscono. La grafica sarà nettamente migliorata rispetto ai capitoli precedente della serie ed è inoltre inclusa anche una storia completamente inedita. Il gioco inoltre vanta il roster più ampio che si sia mai visto in un capitolo di Naruto.