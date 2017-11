Naruto x Boruto Ninja Voltage disponibile ora su iOS e Android

annuncia che a partire da oggi,è disponibile in tutto il mondo su App Store e Google Play. Gli appassionati della popolare serie anime potranno giocare con i propri personaggi preferiti di entrambe le storie, uniti per la prima volta in un nuovo gioco action RPG per mobile.

Naruto x Boruto Ninja Voltage è un gioco next-gen per mobile che combina azione, strategia e gioco di ruolo nei mondi di Naruto e Boruto con una grafica e ambientazioni straordinarie. Usando personaggi popolari come Naruto e Boruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake e Sakura Haruno, i giocatori potranno creare le loro potentissime fortezze ninja e proteggerle dagli attacchi con shinobi addestrati e trappole come le statue di serpenti sputafuoco. I giocatori potranno usare le proprie abilità e astuzie di ninja per penetrare nelle fortezze di altri giocatori, partecipare ad emozionanti battaglie e sfruttare le potenti mosse Ninjutsu (Arti Magiche) come il Rasengan di Naruto Uzumaki e i power-up come lo Sharingan di Sasuke Uchiha.



Per celebrare il lancio di Naruto x Boruto Ninja Voltage, i giocatori che accederanno per la prima volta, riceveranno il personaggio di Uchiha Sarada, uno dei protagonisti di Boruto Naruto Next Genrations.