Naruto x Boruto: la serie Ninja Storm è conclusa, rilancio via reboot in futuro?

Dopo l'arrivo di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per il franchise di Naruto potrebbero essere in arrivo importanti cambiamenti per il futuro in ambito videoludico. Bandai Namco ha infatti condiviso alcuni dettagli sui prossimi piani per il brand, che potrebbero portare a cambiamenti significativi.

Anzitutto, la compagnia nipponica considera conclusa la serie di Ninja Storm con il gioco riassuntivo appena pubblicato (non perdetevi la nostra recensione di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections per scoprire tutti i dettagli sull'opera), ma questo non significa che ulteriori giochi collegati a Naruto non possano arrivare nei prossimi anni. Anzi, Bandai Namco sta riflettendo anche sull'ipotesi di effettuare un qualche reboot di sorta in modo così da sperimentare nuove idee e direzioni con il celebre brand.

"Il prossimo gioco di Naruto sarà di genere diverso oppure potrebbe usare un altro engine. Non sappiamo ancora come sarà, ma vorremmo ripartire da zero", afferma Bandai Japan sulla questione, manifestando inoltre interesse nel concentrarsi sul personaggio di Naruto anziché su Boruto per eventuali prossimi videogiochi incentrati sul franchise. Non ci sono ancora piani precisi su come muoversi, ma una cosa sembra sicura: non ci saranno altri Naruto Ultimate Ninja Storm dopo l'uscita di Connections, disponibile sul mercato dallo scorso 17 novembre 2023.