Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: Baryon Naruto sfida Sasuke Uchiha

A poco più di un mese dal reveal ufficiale di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Bandai Namco ci riproietta nella dimensione ideata da Masashi Kishimoto per farci assistere alla spettacolare battaglia tra Baryon Naruto e Sasuke Uchiha.

Il nuovo capitolo della serie picchiaduro di Storm celebrerà il ventesimo anniversario del debutto dell'anime di Naruto dando modo a tutti gli appassionati della serie di cimentarsi in una serie di sfide con protagonisti gli oltre 124 ninja della saga.

Per la prima volta, inoltre, il titolo riunirà tutti i momenti chiave delle quattro edizioni passate di Storm per offrirci l'intero pacchetto contenutistico dell'IP. Come da tradizione per la serie, anche stavolta gli oltre 124 ninja presenti nel roster saranno caratterizzati da un proprio set di attacchi, mosse speciali e tecniche che si rifletteranno nella straordinaria eterogeneità delle battaglie da dover combattere interpretando i propri eroi preferiti.

La commercializzazione di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è prevista più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio ufficiale, vi invitiamo a dare un'occhiata al nuovo video gameplay e a fornirci un vostro parere sul prossimo picchiaduro 'celebrativo' di Bandai Namco ambientato nell'universo di Naruto.