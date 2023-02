Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections combatte in video su PS4 e PS5

In occasione dello State of Play di febbraio Bandai Namco ha presentato ufficialmente Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il nuovo capitolo dell'iconica serie picchiaduro di Storm che celebrerà il ventesimo annivesario del debutto dell'anime di Naruto.

La nuova esperienza confezionata da Bandai Namco includerà nuovi personaggi giocabili, che si aggiungeranno agli oltre 124 ninja delle serie precedenti. Per la prima volta, inoltre, il titolo andrà a riunire tutti i momenti chiave delle prime quattro edizioni di Storm, consentendoci quindi di accedere al 'pacchetto completo' dei contenuti e delle emozioni offerte dalla saga.

Il lancio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è previsto più avanti nel 2023 su PlayStation 5 e PS4. In attesa di ulteriori dettagli sul prossimo picchiaduro targato Bandai Namco, ricordiamo a chi ci segue che nel corso dello State of Play è stato annunciato anche il porting PS5 di Baldur's Gate 3 e sono stati presentati i videogiochi gratis su PlayStation Plus a marzo, un elenco che comprenderà Battlefield 2042, Code Vein e Minecraft Dungeons per il tier Essentials e diversi altri titoli per gli iscritti ai tier Extra e Premium del servizio in abbonamento di Sony.