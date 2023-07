Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections esce lo stesso giorno di Spider-Man 2?

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections non ha ancora una data di uscita ma il rivenditore nordeuropeo Elgigante ha aggiornato il proprio database suggerendo una data ben precisa per l'arrivo della collection di Naruto.

Secondo il leak (tutto da verificare) Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections esce il 20 ottobre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Una data di uscita sicuramente probabile ma forse non troppo felice dal momento che lo stesso giorno escono due titoli di sicuro richiamo come Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 e Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch.

D'accordo, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ha un pubblico sostanzialmente diverso e inoltre si tratta di un gioco che può godere di visibilità ad ampio raggio anche nei mesi successivi al lancio, il rischio di essere oscurato da due blockbuster al day one risulta però molto alto.

Con Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Bandai Namco vuole festeggiare il ventesimo anniversario del debutto dell'anime di Naruto in Giappone. Ne sapremo di più sulla data di uscita probabilmente ad agosto, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà alla Gamescom come parte della lineup Bandai Namco Games insieme ad Armored Core VI, Park Beyond, Sand Land e Tekken 8.