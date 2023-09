Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: feature e Special Story nei due trailer

Due nuovi video di Bandai Namco ci offrono uno sguardo d'anteprima su alcune funzionalità del sistema di gioco di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e sulla sua Story Mode.

Il gioco disporrà di quattro modalità di gioco: Storia, Storia speciale, Battaglia libera e Battaglia online. Il trailer dedicato al sistema di gioco ci mostra le nuove funzionalità e le nuove storie da esplorare.

Pensato sia per i fan di vecchia data che per i giocatori alle prime armi, in Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections potremo scegliere tra oltre 130 personaggi giocabili, inclusi 10 nuovissimi ninja, come dimostrato da questo video che illustra l'enorme roster.

Dopo il trailer che rivela la Special Story Mode di Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, nella Sneak Peek abbiamo ora un'anteprima della modalità Storia speciale in questione. Vediamo volare scintille mentre Naruto e Sasuke si scontrano sul campo di battaglia.

La modalità Storia speciale nasce con l'intento di raccontare una storia nuova di zecca, mai raccontata prima e, per la prima volta in assoluto, consentirà di rivivere la storia di Naruto e Sasuke fin dall'inizio.

Vi ricordiamo che Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam) il 17 novembre 2023.